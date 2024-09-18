В ходе спецоперации стрелка задержали. Ему должны избрать меру пресечения.

На одной из столичных заправок застрелили мужчину. Нападавший подошел к жертве вплотную и из винтовки выстрелил в голову, после чего скрылся с места на машине убитого.

Как рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управлении Национальной полиции Киева Анна Страшок, сейчас стрелок задержан, ему должны избрать меру пресечения.

Она детализировала, что информацию о стрельбе полиция получила около 7 часов утра от работников АЗС. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили тело мужчины со смертельным огнестрельным ранением в голову. По словам Страшок, погибший - местный житель 65-летний пенсионер. "Он на несколько минут заехал на заправку и возвращался к своей машине. К нему вплотную подошел неизвестный и произвел прицельный выстрел из ружья. После совершенного он забрал личные вещи убитого, ключи от транспортного средства - автомобиля Хонда "Аккорд". Сел в нее и уехал", - поделилась деталями представительница отдела коммуникаций полиции Киева.

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Страшок сообщила, что подозреваемого в убийстве задержали меньше, чем через 30 мин. после начала спецоперации на территории гаражного кооператива. Там же нашли и машину погибшего. Задержанным оказался 41-летний местный житель, который официально нигде не работает, а занимается ремонтом автомобилей.

"Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПКУ и находится в помещении Святошинского управления полиции. С ним происходят первоочередные следственные действия. Мужчина мотивы совершенного преступления не сообщает. Вообще он довольно неадекватно себя ведет. Он прошел обследование в медучреждении, впрочем пока говорить о том, находится ли он под действием алкоголя или наркотических веществ, рано, поскольку мы ожидаем результаты этого исследования", - отметила Страшок.

Она также добавила, что в машине задержанного обнаружили ружье - вероятное орудие совершенного преступления. Также там обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно, наркотическим, но пока ожидается результат экспертизы.

Обыски были проведены по месту жительства фигуранта и в гаражном боксе: изъяты граната и патроны различного калибра.

"Следствием сейчас рассматривается две версии содеянного: это умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или умышленное убийство, совершенное на почве внезапного конфликта. Мужчине уже сообщено о подозрении. Начато уголовное производство по ряду статей, это в частности, умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, незаконное завладение транспортным средством, разбой, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также незаконное хранение наркотических веществ", - сказала Страшок.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления следователи будут просить содержания под стражей. Санкции наиболее тяжкого наказания - пожизненное лишение свободы", - отметила Страшок.

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