Сейчас подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Дочь Ирины Фарион София Особа будет требовать для подозреваемого в убийстве ее матери самого сурового наказания - пожизненного лишения свободы. Об этом она заявила во время пресс-конференции, которую транслировали Новости.LIVE.

"Я уже неоднократно говорила, что буду требовать для него пожизненного заключения. Это убийство было чрезвычайно жестоким, показательным. Он знал, что делал... Убийца приложил максимальные усилия, чтобы убить Ирину Фарион", - сказала Особа.

Ее адвокат Наталья Романык отметила, что будет требовать переквалификации преступления, предусматривающей пожизненное заключение.

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"Те доказательства, которые на сегодня есть в материалах уголовного производства говорят, что подозрение о совершении преступления именно этим лицом является абсолютно обоснованным... По состоянию на сегодня его подозревают в совершении умышленного убийства по ч. 1. ст. 115 УКУ, наказание - до 15 лет заключения. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на ч. 2 этой же статьи, которая предусматривает санкцию - пожизненное лишение свободы... Мне стали известны факты, которые говорят, что есть основания для переквалификации. И я как представитель потерпевшей стороны буду настаивать на этом", - рассказала Романык.

Также, по ее информации, подозреваемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу для того, чтобы исключить его возможную невменяемость.

"По состоянию на сегодня такая назначена. Это амбулаторно судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет устанавливать, является ли он вменяемым, понимал ли значение своих действий, мог ли ими управлять, или не мог. Учитывая те доказательства, с которыми я ознакомилась, выглядит, что лицо действовало очень продуманно, последовательно, с целью на конкретный результат", - добавила адвокат.

В свою очередь дочь Фарион отметила, что ее возмущает участие подозреваемого в судебных заседаниях через видеосвязь.

"Он не приходит в суд, не чувствует давления общества. Он сидит себе в кресле и смотрит через камеру. Меня это возмущает. Я не хочу, чтобы так было на следующей неделе, когда состоится судебное заседание (о продлении меры пресечения - УНИАН)", - подчеркнула Особа.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и скончалась в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

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