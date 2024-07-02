'Чуда не произошло': после покушения умер казахский журналист Айдос Садыков

Трагическую новость о смерти оппозиционера сообщила его жена.

В Киеве умер казахский оппозиционный журналист Айдос Садыков. После покушения он находился в глубокой коме.

О смерти журналиста сообщила жена Наталья Садыкова в Facebook. По его словам, Айдоса Садыкова не стали ночью.

Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03:00 по Киеву. Мой любимый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров", - написала она. Видео дня

13 дней боролся за жизнь в реанимации, но "чуда не произошло".

Покушение на Айдоса Садыкова

18 июня местные каналы сообщили о звуках выстрелов в Шевченковском районе Киева. Полиция, которая приехала на место, установила, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил мужчине в голову, после чего скрылся. Женщина, которая находилась в авто, ранений не получила.

В результате полученного огнестрельного ранения 55-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где он продолжает находиться в реанимационном отделении.

Позже Наталья Садыкова опубликовала сообщение, в котором заявила, что на ее мужа - Айдоса Садыкова - совершили покушение на убийство. Впоследствии Офис генпрокурора сообщил о начале досудебного расследования за покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана.

Также, по данным Офиса генпрокурора, потерпевший с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Сам журналист известен тем, что регулярно критикует власти Казахстана на своем канале в YouTube. В частности, в 2022 году он выступал с поддержкой протестов в стране, заявив, что Казахстан не отдаляется от России.

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