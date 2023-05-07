Мужчине понадобилась помощь спасателей и медиков.

В Киеве мужчина решил переплыть Днепр - с Труханова острова до Днепровской набережной, он получил переохлаждение, и ему помогли спасатели.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве. Отмечается, что сегодня, 7 мая, в 13:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на реке Днепр недалеко от пешеходного моста в воде находится человек и нуждается в помощи.

"Оказалось, что мужчина сначала находился на Трухановом острове и пытался переплыть реку к Днепровской набережной. Гражданин начал терять силы, однако ему удалось самостоятельно выбраться из воды на набережную", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что мужчина 2000-го года рождения находился в состоянии переохлаждения. "Водолазы-спасатели оказывали пострадавшему домедицинскую помощь, обогревая его термоодеялом и поддерживая его стабильное состояние до прибытия медиков", - сообщили в Службе.

Напомним, 14 марта на Закарпатье в реке Тиса при попытке пересечь границу в Венгрию утонул мужчина родом из Николаевской области. Еще одного уклониста, который пытался сбежать из страны, задержали.

Интересные новости Киева - сегодня это стоит знать

5 мая сообщалось, что уровень воды в Днепре в Киеве упал на 11 сантиметров. В этот день по состоянию на 10:00 у моста "Метро" уровень воды в реке составлял 9 тыс. 298 см (по Балтийской системе высот), а температура воды была 14°C.

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