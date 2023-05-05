После последних семи дней подъема половодья, когда уровень воды в столице вырос на 19 см, сегодня был зафиксирован спад наводнения.

По сравнению со вчерашним днем, уровень воды в Днепре в Киеве упал на 11 см. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 сегодня, 5 мая, уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 тыс. 298 см (по Балтийской системе высот). Температура воды-14°C.

"После последних семи дней подъема половодья, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 см, сегодня зафиксирован спад наводнения. По сравнению с предыдущим днем уровень воды упал на 11 см!",- сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Видео дня

Аварийных подтоплений по Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается I, желтый. При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-50 см.

"Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - рассказал Попко.

Паводки в Украине

В этом году в Украине произошел аномальный паводок. По данным "Укргидроэнерго", он был крупнейшим за последнее десятилетие. В последнее время вода начала отступать - в Украине фиксируются снижение уровней воды в реках. Самая критическая ситуация с повышением уровня воды наблюдалась в устье Днепра.

Вас также могут заинтересовать новости: