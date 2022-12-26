Силы обороны Украины укрепляют свои позиции вдоль Днепра, чтобы исключить возможность новой атаки на Херсон.

Российские оккупанты предпринимают регулярные попытки переправить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на правый берег Днепра в Херсонской области. Украинские бойцы их уничтожают. Об этом заявил глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"Есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам", – заявил Ерин.

Он подчеркнул, что украинские силы не дают россиянам закрепиться и развернуть свою деятельность на правом берегу.

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При этом Ерин заверил, что ВСУ готовы пресечь возможные попытки врага заново создать плацдарм за Днепром. С этой целью Силы обороны укрепляют собственные позиции и создают минные заграждения вдоль всего берега, где возможна высадка.

Российское отступление из Херсона

Российские войска зашли в Херсон 2 марта и в течение суток взяли город под свой контроль. После провала планов наступления на Николаев и Кривой Рог оккупанты сохраняли за собой большой плацдарм на правом берегу Днепра.

Об уязвимости плацдарма специалисты говорили еще летом, но лишь после начала украинского контрнаступления на этом направлении у россиян возникли серьезные проблемы с логистикой.

9 ноября российское военное командование заявило о начале отвода войск с плацдарма на правом берегу Днепра. Уже через два дня российских войск в Херсоне не осталось, в город вошли спецподразделения Сил обороны Украины.

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