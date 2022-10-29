Женщине объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.

В Житомире задержали заместителя директора лицея, которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину. Она утверждала, что наша страна должна была согласиться на условия агрессора. А обстрелы со стороны оккупантов спровоцировало украинское руководство.

Информацией о задержании поделился пресс-центр Офиса генпрокурора на официальной странице на Facebook.

"По данным следствия, заместитель директора одного из лицеев Житомира в апреле 2022 года, находясь возле разрушенного врагом лицея, заявила своим коллегам, что в уничтожении учебного заведения виноваты власти Украины, а не российский агрессор. Подозреваемая пыталась убедить их в том, что руководство Украины спровоцировало россиян, которые проводят "спецоперацию", стрелять. Она осуждала действия украинской власти, утверждая, что нужно было договориться с РФ и принять их условия", — сообщили в Офисе генпрокурора.

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Заместитель директора также пыталась оправдать преступления России. Женщина утверждала, что оккупанты ведут освободительную войну против националистических движений и действующего руководства Украины. По ее словам, Путин не отдавал приказ о полномасштабном вторжении, никакой вооруженной российской агрессии нет, а Крым всегда принадлежал РФ.

Сотруднице лицея сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении женщины от должности.

Деятельность российских агентов в Украине

В начале октября СБУ задержала в Николаевской области предателей, которые готовили псевдореферендум по заданию российских оккупантов. Двух агентов удалось арестовать, а организаторша скрывается от правоохранителей.

Примерно в то же время в Одесской области задержали мужчину из-за поддержки российской агрессии. Житель Белгород-Днестровского оправдывал полномасштабное вторжение в Украину и отрицал военные преступления оккупантов.

В сентябре во Львове пресекли деятельность сети агитаторов, которые работали на боевиков из так называемой "ЛНР". Преступники распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы, а также оправдывали российскую агрессию. Свою деятельность они вели в интернет-сообществах Львовского региона.

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