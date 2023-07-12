Они уже готовят жалобу на это решение.

Правоохранители закрыли уголовное производство по делу об избиении и изнасиловании коровы в Хмельницкой области.

Об этом сообщается на странице организации защиты и спасения животных в Украине UAnimals в социальной сети Facebook. По их данным, полиция не видит состава уголовного правонарушения - после заживления травм корова не искалечена, поэтому речь идет лишь об административном правонарушении.

"Чувак привязал корову к трактору, тащил ее за рога, пока она не упала, потом тащил по земле, потом изнасиловал. У коровы были выбиты зубы и счесаны бока, и все, что светит этому мужчине - это 3400-5100 гривен штрафа?!"- возмутились зоозащитники.

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Они говорят, что уже готовят жалобу на закрытие этого производства правоохранителями.

Изнасилование коровы на Хмельнитчине: что известно

В конце мая в UAnimals заявили, что в поселке Антонины в поле нашли корову с многочисленными травмами и выбитыми зубами. Сообщалось, что животное привязали к трактору, протащили по дороге, а затем изнасиловали.

Впоследствии они сообщили, что полицейские задержали подозреваемого - им оказался 22-летний мужчина из соседнего села.

Владелица животного сказала, что нападавший объяснил свои действия тем, что пьяным "не может себя сдержать". По ее данным, мужчина делает это не впервые.

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