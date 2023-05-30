Вероятным злоумышленником является 22-летний мужчина.

В Хмельницкой области полицейские установили личность мужчины, который в поселке Антонины привязал корову к трактору и тащил ее по грунтовой дороге. Также, по данным зоозащитников, животное было изнасиловано.

По сообщению полиции Хмельницкой области, вероятным злоумышленником является 22-летний житель соседнего села.

По факту жестокого обращения с животным открыто производство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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Как рассказала Украинской правде владелица коровы, пострадавшее животное - беременное и за полтора месяца должно телиться. У нее "перегорело" молоко, однако детеныша она пока не потеряла. Все нужные медицинские процедуры ей предоставляются.

По словам женщины, вчера подозреваемого мужчину задержали и допросили.

"Говорит, что когда он в состоянии алкогольного опьянения, ему хочется такое делать с животными. Он себя сдержать не может, делает это уже не впервый раз в своем селе – не в том населенном пункте, где мы проживаем", – отметила владелица животного.

Что известно об инциденте с издевательством над коровой в Хмельницкой области

Вчера, 29 мая, зоозащитная организация UAnimals сообщила о жестоком обращении с животным в Хмельницкой области. Отмечалось, что в поселке Антонины неизвестные тащили по дороге привязанную к трактору корову. Животное с многочисленными травмами, выбитыми зубами лежало посреди поля и не могло встать. Корову осмотрел врач и выяснилось, что она изнасилована.

Из-за жестокого обращения с животным зоозащитники обратились в полицию, владельцы коровы тоже подали заявление от своего имени.

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