10-летнюю девочку госпитализировали в реанимацию без сознания.

В Хмельницкой области 8-летний мальчик вістрелил из винтовки в глаз своей 10-летней сестры. Девочку госпитализировали в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Как сообщается, трагедия произошла в одном из сел Староконстантиновского района.

"Играя, 8-летний мальчик взял в руки пневматическую винтовку, которая стояла в комнате без присмотра, и произвел один выстрел. По неосторожности он попал в левый глаз своей старшей сестре, которая в тот момент находилась в ванной комнате. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, пневматическая винтовка принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины — Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Следователи также рассматривают возможность открытия производства по статье 166 Уголовного кодекса Украины — Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Расследование продолжается.

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Автор: Екатерина Лиманская