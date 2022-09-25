Экс-нардеп уничтожен якобы в херсонском отеле.

В захваченном российскими оккупантами Херсоне в воскресенье, 25 сентября, ликвидирован предатель Украины - бывший нардеп от пророссийской Партии регионов Алексей Журавко.

Журавко уничтожен якобы в центре города в гостинице, пишет interfax.ru, ссылаясь на сведения "представителя экстренных служб".

По его данным, в гостиницу якобы прилетел боеприпас, выпущенный из предоставленной Украине американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Видео дня

При этом в "экстренной службе" утверждают, что в обстрелянном объекте якобы не было военной техники и вооруженных людей.

"…Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - отмечается в материале.

Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Херсон с начала марта находится под оккупацией.

В конце августа Вооруженные силы Украины начали контрнаступление. 25 сентября стало известно, что наша армия в Херсоне поразила место расположения Росгвардии.

Кто такой Алексей Журавко - что известно о предателе Украины

Алексей Журавко родился 21 апреля 1974 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Был членом Партии регионов. С 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007-го был нардепом. В 2015 году сбежал в Россию.

Журавко был внесен в базу "Миротворца" за открытую поддержку военного вторжения РФ в Украину в текущем году. Его обвиняли в принятии участия в похищениях и пытках украинцев на Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: