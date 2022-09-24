С марта российский командир руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

Правоохранители объявили о подозрении заместителю начальника управления Росгвардии по Ростовской области РФ полковнику полиции Александру Науменко с позывным "Альфа".

Как сообщает Служба безопасности Украины, он отдал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.

По данным следствия, с марта Науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

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По его приказам оккупанты задерживают и подвергают пыткам местных жителей, проникают в их дома и похищают имущество.

Установлено, что Науменко лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были пострадавшие.

Кроме того, по его указаниям российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и местах их дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

Полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины: оккупация Херсона

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

В первые дни полномасштабного вторжения российские войска перешли админграницу Херсонской области с оккупированным Крымом. А в начале марта россияне оккупировали Херсон.

После оккупации российские власти назначили во главе оккупационной администрации в Херсонской области своего гауляйтера Владимира Сальдо.

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на южном и восточном направлениях. Украинским военным удалось освободить почти всю Харьковскую область, а также часть Херсонской.

После провала на поле боя Кремль решил быстро провести референдумы на захваченных территориях с целью их аннексии и присоединения к России. Поэтому гауляйтер Сальдо заявил о проведении "референдума" по вхождению в состав Российской Федерации.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма. Также росСМИ выяснили, какие результаты "референдумов" ожидают в Кремле.

Цивилизованные страны осудили намерения Кремля по аннексии украинских территорий. Отдельно, страны "Большой семерки", США и Европейского Союза пообещали ввести санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

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