Уничтожены три склада боеприпасов противника и много вражеской техники.

За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили 266 огневых задач, в частности, в захваченном оккупантами Херсоне поражено место расположения Росгвардии, а в районе села Давидов Брод Херсонской области подавлен один вражеский опорный пункт.

Подтверждено уничтожение противников 57 и 30 единиц его техники, в том числе 2 командно-штабных машин, 19 единиц другой автобронетехники, самоходной гаубицы "Акация", артустановки "Гвоздика" и 2 гаубиц "Мста-Б", сообщило Оперативное командование "Юг".

По его данным, также ликвидировано по одному вражескому складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах Херсонщины и в Баштанском районе Николаевской области.

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"Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе на Херсонщине и в Баштанском на Николаевщине. В соседнем Николаевском районе сбит (иранский - Ред.) дрон-камикадзе "Шахид-136", - добавили в ОК "Юг".

Широкомасштабная война в Украине и потери российской армии

Рано утром 24 февраля оккупационная армия РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Нашей стране Кремль даже не объявлял войну.

Враг атаковал военные и гражданские объекты, убивал мирных людей и захватил ряд населенных пунктов на юге и востоке. Армия дает достойный отпор противникам.

ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. Президент Владимир Зеленский уже сообщил об освобождении почти всей Харьковской области.

Украинские воины также активно борются с противником на юге. 23 сентября был уничтожен 51 захватчик, а также сбиты вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

На нашей земле по состоянию на 24 сентября ликвидированы около 56 тыс. 300 врагов.

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