Злоумышленники наладили широкую сеть сбыта поддельных справок в медицинских учреждениях, автошколах, а также автопарках Харькова.

В Харькове пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые за денежное вознаграждение подделывали справки о пригодности граждан к управлению транспортным средством без прохождения медицинского осмотра.

Читайте такжеВ Киеве священник купил у мошенников поддельные монеты на полмиллиона гривенОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что организатор группы - 69-летняя женщина, пользуясь коррупционными связями в учреждениях здравоохранения, получила персональные данные медицинских работников: фамилии, имени и отчества врачей, младшего медицинского персонала, данные об окончании ими учебных заведений, серии и номера дипломов.

«Эти сведения она внесла в служебную документацию, подала для получения лицензии на занятие врачебной практикой. В дальнейшем, во избежание подозрений со стороны граждан относительно недостоверности справок, члены преступной группы изготовили несколько поддельных клише, которыми заверяли медицинские справки. Правонарушители наладили широкую сеть сбыта поддельных справок в медицинских учреждениях, автошколах, а также автопарках Харькова. Действовали нагло, особо не скрывая факт торговли бланками медицинских документов», - говорится в сообщении.

Всего, по предварительным оценкам правоохранителей, группа изготовила несколько сотен поддельных справок.

Отмечается, что 3 февраля полицейские провели ряд одновременных обысков по месту работы и в жилищах фигурантов, по результатам которых изъяли готовые к выдаче «клиентам» медицинские справки, незаполненные бланки, печати и штампы медицинских учреждений, записи «черной бухгалтерии», а также добытые преступным путем средства в сумме 140 тыс. 700 грн, $26 тыс. 911 и 9 тыс. 640 евро.

Трем членам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса ("подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы").

Сейчас осуществляются мероприятия по установлению всех эпизодов, а также участников деятельности преступной группы.

Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Автор: Светлана Макринская