19-летний пассажир скончался в больнице.

Следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении патрульному, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщают в Государственному бюро расследований.

Инцидент произошел еще 28 октября. Ночью полицейский батальона патрульной полиции города Белая Церковь завозил домой товарища, с которым они вместе отдыхали.

Патрульный превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

Читайте такжеКиевлянин из-за мести поджег и обстрелял машину знакомого (фото)Его 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу, где он на следующий день скончался.

Правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 ноября установили новую разрешенную скорость для движения по городу.

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Автор: Людмила Жерновская