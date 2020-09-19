По словам жены, он уже длительное время находился в депрессивном состоянии.

В Харькове 57-летний мужчина подорвал себя взрывчаткой неизвестного происхождения в собственном гараже.

Об этом сообщила Нацполиция Харьковщины.

Перед трагедией в полицию позвонила его жена. По ее словам, мужчина вышел из дома с каким-то устройством и уже длительное время находился в депрессивном состоянии.

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Когда женщина через некоторое время пришла к гаражу и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством, — говорится в сообщении.

После этого на вызов прибыли наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.

На просьбы полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сидении тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью, — отметили в полиции.

Криминалисты, взрывотехники и следователи будут устанавливать обстоятельства гибели человека.

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Автор: Наталия Печиборщ