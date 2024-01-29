Сразу два города оказались в начале списка.

Украинский город Днепр стал самым криминальным городом Восточной Европы по версии сербской онлайн-базы данных о потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни Numbeo.

На втором месте оказалась Одесса, за ней следуют Минск (Беларусь), Константа (Румыния), Харьков, Краевая (Румыния), российский Новосибирск, Киев, Кишинев (Молдова) и София (Болгария). Последним в списке оказался город Клуж-Напока в Румынии.

Отмечается, что индекс преступности - это оценка общего уровня преступности в определенном городе. Он основывается на данных и мнениях пользователей сети. Они оценивают чувство безопасности в городах, а также уровень собственного беспокойства по поводу грабежей, угонов автомобилей, физических нападений, преследований в общественных местах и дискриминации.

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Другие рейтинги городов:

В городах Европы в первую пятерку по индексу преступности попал Марсель (Франция), Ковентри и Бирмингем (Великобритания), Неаполь (Италия) и Монпелье (Франция).

В этом списке Днепр оказался на 16 месте, Одесса - на 18, Харьков на 34, а Киев - на 45-м. Наименьший индекс преступности, согласно Numbeo, имеет Гаага (Нидерланды), Берн (Швейцария), Мюнхен (Германия), Тронхейм (Норвегия) и Любляна (Словения).

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