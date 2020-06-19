В Днепре из-за съемки о нарушении карантина в магазине избили журналистку (видео)

На журналистку совершила нападение владелица магазина.

В Днепре вчера, 18 июня, из-за съемки о нарушении карантина в продовольственном магазине избили журналистку местного телеканала «Відкритий» Кристину Маликову.

Об этом УНИАН сообщило руководство телеканала.

Согласно предоставленной информации, журналистка зашла в магазин «Ассорти» в центре города на улице Староказацкой и увидела, что продавцы не соблюдают карантинных требований – были без масок, а на полках лежали неприкрытые кулинарные изделия.

«Журналистка зафиксировала нарушения на телефон, после чего на нее напала владелица магазина, которая заявила, что магазин является частной собственностью и съемки здесь запрещены. У девушки забрали телефон и удалили снятое видео. При этом к ней была применена физическая сила. Руководство «Відкритого» обратилось в полицию, после чего был составлен соответствующий протокол. Неадекватная владелица магазина в присутствии полицейских продолжала вести себя агрессивно, что подтверждает видео телеканала», - говорится в сообщении.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Днепровского городского отдела полиции Алина Стадник, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок до 3 лет. Проводится расследование.

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