Марьяна Малинник скончалась на 29-м году жизни.

В Черновицкой области от осложнений COVID-19 умерла врач-педиатр Марьяна Малинник, которая была беременной.

Читайте такжеВакцинироваться от COVID-19 придется раз в год-РадуцкийОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.

«Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 29-м году жизни», – сообщили в департаменте.

Женщина работала в Заставновской многопрофильной больнице врачом-педиатром. В 2015 году она окончила Буковинский национальный медуниверситет по специальности «Педиатрия», а после окончания интернатуры была принята на должность врача-педиатра в больнице.

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Автор: Николай Кобылюк