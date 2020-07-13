В Черновцах произошел масштабный пожар на фабрике (видео)

К тушению пожара привлекли 49 человек и 16 единиц техники.

В Черновцах на улице Прутская 29 загорелась фабрика. Огонь охватил 3 и 4 этажи четырехэтажного производственного здания ООО «Розма». Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Там говорят, что горит всего около 2 тысяч м. кв.

Читайте такжеПожар в Одессе: спасатели справились с огнем в историческом доме и спасли кролика (фото, видео)

К тушению пожара привлекли 49 человек и 16 единиц техники (в том числе пожарный поезд), из них от ГСЧС 38 чел.

В 16:31 пожар локализовали.

Как сообщают местные СМИ, ООО «Розма» — это производство резиновой и полимерной обуви, резинотехнических изделий и труб для воды, отопления и канализации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram