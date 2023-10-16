Мужчины поехали в лесополосу за дровами.

В Черниговской области полицейские расследуют обстоятельства подрыва людей на взрывном устройстве, в результате чего один человек погиб, а другой получил травмы.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области. В полицию поступило сообщение, что в лесополосе за селом Киинка Черниговского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое гражданских мужчин.

"Предварительно известно, что местные жители поехали в лес за дровами и подорвались. Один мужчина в результате взрыва погиб, а второй получил травмы", - отмечается в сообщении полиции.

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Полиция призвала жителей области соблюдать правила минной безопасности и не передвигаться по местам, где шли активные боевые действия, поскольку российские военные оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

Кроме того, на Харьковщине 14-летний мальчик получил травмы в результате подрыва на противопехотной мине. "15 октября от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Каменка Изюмского района, подросток 2008 года рождения получил ранения", - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, он вместе с отцом собирал металлолом и наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Сейчас пострадавший госпитализирован с диагнозом минно-взрывная травма и ранение правой стопы.

В ГСЧС призвали украинцев помнить о высокой минной опасности:

не передвигайтесь по неизвестным или неизведанным грунтовым дорогам;

не трогайте подозрительные и незнакомые предметы;

не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.

Другие инциденты с подрывами на минах

15 октября на Николаевщине в поле за селом подорвались на мине двое детей, один ребенок погиб, другой – получил ранения. Об этом сообщил руководитель МВД Игорь Клименко. "В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован. Дети играли в поле. Ранее на этой территории велись активные боевые действия", - детализировал министр.

Ранее в Харьковской области в лесополосе на российской мине подорвался мужчина. Трагедия произошла в Купянском районе области.

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