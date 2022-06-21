В соцсети попало видео, как полицейский и его подчиненная занимаются любовью.

Николаевская полиция проводит служебное расследование из-за ролика в соцсетях, демонстрирующего "аморальное поведение" полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Николаевской области.

На видео, попавшем в сеть, можно увидеть мужчину и женщину в открытом бассейне, которые занимаются любовью. Присутствовало немало свидетелей, которые и сняли все происходящее.

В полиции сообщили, что это произошло, когда полицейские (по сообщениям в соцсетях - начальник управления и его подчиненная) находились вне службы. Впрочем, несмотря на это на время расследования их отстранили от выполнения служебных обязанностей.

"Несмотря на то, что событие произошло, когда полицейские находились вне службы, они отстранены от выполнения служебных обязанностей. Как только в социальных сетях была распространена информация относительно аморального поведения сотрудников полиции, руководство областного управления назначило по данному факту служебное расследование. По его результатам руководство ГУНП в Николаевской области будет принимать решение о привлечении полицейских к ответственности", - подчеркнули в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчина и женщина прибегли к "непристойному действу" в одном из заведений для отдыха. Их сняли на видео, на котором можно увидеть парочку, занимающуюся оральным сексом. При этом мужчина курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях.

Им выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После этого стало известно, что по факту публичного занятия сексом иностранца и девушки на территории пляжного комплекса Public Beach, расположенного на побережье, в районе Большого Фонтана, начато расследование.

Киевский районный суд Одессы отправил под домашний арест скандальную пару.

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