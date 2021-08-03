Белорусский дом в Украине организует прощание с Виталием Шишовым.

Погибшего главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова планируют кремировать. У него в Украине нет родственников, которые могли бы его похоронить.

Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

В БДУ отметили, что похоронами займется организация.

"Виталика надо похоронить. У него нет родственников, которые могли бы это сделать за нас. Поэтому мы организуем кремацию и проводим нашего дорогого друга и соратника Виталия Шишова в последний путь как полагается", - говорится в сообщении.

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Исчезновение и смерть Шишова

2 августа в Киеве пошел на пробежку и не вернулся домой глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

Под утро 3 августа тело Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В "БГУ" подтвердили, что за Шишовым следили. Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Министры иностранных дел ряда европейских стран призвали власти Украины надлежащим образом расследовать смерть председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

В полиции назвали две основные версии гибели Шишова - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. Кроме того, правоохранители рассказали о последних сутках белоруса и что нашли на месте его смерти.

В свою очередь девушка погибшего не верит, что Шишов совершил самоубийство. По ее словам, за ним следили.

Автор: Анастасия Горбачева