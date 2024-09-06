Скандальному нардепу вменяют государственную измену.

Народному депутату Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей до 4 ноября. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора продлен срок содержания под стражей на 60 суток - до 4 ноября 2024 года народному депутату Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ"", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что он подозревается в государственной измене и финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины.

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Сейчас продолжается рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей бывшему помощнику народного избранника.

Дело Шуфрича

Как сообщал УНИАН, Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене в сентябре 2023 года. Тогда же его отправили под стражу на время следствия. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. В частности, по версии следователей, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

Впоследствии Служба безопасности Украины совместно с ОГП и Государственным бюро расследований объявили нардепу о еще одном подозрении. По данным следствия, он платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей недвижимости на территории временно оккупированного Крыма.

5 сентября 2024 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Telegram о смерти Шуфрича в СИЗО. Впоследствии он опроверг эту информацию. 6 сентября советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян также заявила, что Шуфрич жив.

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