Народного депутата обвиняют в государственной измене.

Народный депутат Нестор Шуфрич жив, заявила в эфире телемарафона советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"Наверное начну с позитивной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующего народного депутата и его помощника. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины", - рассказала Сапьян.

Кроме того, она добавила, что народного депутата Нестора Шуфрича также обвиняют в государственной измене.

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"Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит. Но сейчас мне известно, что это происходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудимым непосредственно. Все хорошо. Все будет хорошо", - добавила Сапьян.

Что этому предшествовало

Накануне экс-нардеп Игорь Мосейчук сообщил на своей странице в Telegram о смерти действующего народного избранника Нестора Шуфрича в СИЗО. Впоследствии он сам опроверг эту информацию со ссылкой на адвокатов.

Нестор Шуфрич: что известно

Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене в сентябре 2023 года. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. В частности, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

Впоследствии Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР объявили нардепу о еще одном подозрении. По данным следствия, нардеп платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей недвижимости на территории временно оккупированного Крыма.

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