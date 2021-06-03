Спецобъект для тренировки военных, построенный почти за 5,5 млн грн, оказался непригодным к эксплуатации.

Служба безопасности разоблачила схему с государственными средствами во время строительства тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций ВСУ на Житомирщине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, из-за действий подрядчиков постройку невозможно использовать по назначению. При этом на сооружение спецобъекта ушло 5,5 млн грн.

По предварительным данным досудебного расследования, в конце 2018 года воинская часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих ССО.

Однако во время строительства спецобъекта подрядчик не придерживался установленных законодательством и проектом строительных и технических стандартов, норм и правил.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. Он без проверок и сверок фактически выполненных строительных и гидроизоляционных работ подписывал соответствующие акты.

Читайте такжеВ Украине перекрыли канал сбыта янтаря: контрабандисты создали приложение для торговли (фото)Из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащей проверки, спецобъект затопило. Экспертное освидетельствование показало, что военное сооружение фактически потеряно.

По материалам СБУ инженеру по техническому надзору за строительством сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика.

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Автор: Тамара Отовская