Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли масштабное присвоение бюджетных средств на оборонном предприятии через схему списания пригодных к эксплуатации авиационных запчастей, сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе (ГП "ЛГАРЗ"). На фото в сообщении СБУ виден военный самолет, находящийся на ремонте в цехе именно этого предприятия.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что по указанию руководства подчиненные систематически списывали пригодное к эксплуатации военное имущество, в частности, авиационные запчасти самолетов и средства их обслуживания, которые находились на госпредприятии.

Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти из-за смены аутентичных серийных номеров «превращали» в новые. Руководство завода в полном объеме оплачивал «ремонт», а также за средства госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам. Полученные средства присваивали организаторы и исполнители.

Указанное свидетельствует, что действия должностных лиц могут привести к поломкам или даже к авиакатастрофам во время боевых действий. По данным спецслужбы, чиновники перечислили за некачественную продукцию более 100 млн грн государственных средств.

Правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по местам проживания фигурантов. Во время следственных действий на предприятии была изъята финансовая документация, запасные части к самолетам с признаками подделки идентификационных признаков, что подтверждает противоправную деятельность. По инсайдерской информации, у одного из заместителей директора предприятия по месту жительства были обнаружены новые запасные части к самолетам, подготовленные к реализации, а также значительный объем денежных средств, что подтверждает непосредственное участие руководства в противоправном механизме.

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Автор: УНИАН