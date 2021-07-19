Максим Кривош отметил, что не планировал никого убивать.

Максим Кривош, который год назад захватил в Луцке автобус с людьми, заявил, что в его планы не входило кого-то убивать. Он также заверил, что не покушался на жизнь полицейских, а лишь сделал несколько предупредительных выстрелов.

Об этом "луцкий" террорист рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, полицейские долго не верили, что все происходящее правда, а украинцы не верили даже спустя несколько дней.

"Я с самого начала позвонил на линию "102", попросил, чтобы не было провокаций, чтобы в радиусе 30 метров полицейских не было, людей не было. Подъехало три патрульных машины, одна встала на расстоянии 10 метров. Они не захотели услышать меня, пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы дать понять, что все это реально", - отметил террорист.

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При этом он указал, что именно эти предупредительные выстрелы ему инкриминируют как покушение.

"В суде допрашивают среди пострадавших семь полицейских, которые слезно рассказывают, как я пытался их убить. Тяжелая статья у меня - покушение на жизнь полицейского (предусматривает пожизненное заключение, - УНИАН). Но всем понятно, что у меня в течение дня было много возможностей убить полицейского, начиная от генерала Коваля, который был переговорщиком, и заканчивая патрульными", - объяснил Кривош.

Также он заверил, что не планировал никого убивать.

"Хочу разочаровать тех, кто любит боевики с кровью - кровь в мои планы не входила. Пролилась бы кровь полицейского, заложника, она бы дискредитировала идею того, что я делал. Если бы я понял, что ситуация выходит из-под контроля, перформанс был бы прекращен. Это не теракт, это – перфоманс", - подытожил луцкий террорист.

Захват заложников в Луцке: что известно

21 июля 2020 года вооруженный житель Волыни Максим Кривош захватил в центре Луцка рейсовый автобус "Красниловка-Берестечко" с 13 пассажирами. Вечером того же дня сотрудники СБУ совместно с Нацполицией освободили всех заложников и задержали злоумышленника.

В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом. Во время пребывания под стражей Кривош успел объявить голодовку - ему не понравились условия в СИЗО.

Психиатрическая экспертиза признала вменяемость Максима Кривоша.

17 февраля в суд направили обвинительный акт относительно Максима Кривоша.

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Автор: Анастасия Горбачева