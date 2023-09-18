В Ужгороде на площади Петефи неизвестные избили мужчину и оставили на дороге.
Как сообщил журналист Виталий Глагола, пьяный мужчина с несколькими молодыми людьми не поделили такси. Мужчина навеселе сел в авто, которое вызвал не он.
"После чего возле машины ему нанесли несколько ударов, в том числе в голову, после чего его покинули прямо на дороге без сознания и уехали. Сейчас делом занимается полиция. Скорая приехала через 6 минут после вызова", - сообщил он.
Сообщение в соцсети Фейсбук о произошедшем сделал очевидец Кристиан Сабов. Известно, что событие состоялось на площади Петефи в ночь с 16 на 17 сентября около 01:00.
Инциденты с избиением в Украине
В Ривнеской области учитель на уроке избил ученика. Физическое наказание вышло за все рамки, когда педагог повалил ребенка на пол и начал бить ногами. Видео избиения опубликовал Instagram-паблик Типичное Березное. Отмечается, что "герой" видео - учитель физкультуры в Хотинском филиале. Заместитель директора филиала Валентина Дударь сообщила, что инцидент произошел 14 сентября на перерыве между занятиями.
Во Львовской области офицер нанес тяжкие телесные повреждения подчиненному солдату.