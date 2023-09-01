Инцидент произошел еще в июне, но о нем стало известно только сейчас.

Во Львовской области офицер нанес тяжкие телесные повреждения подчиненному солдату.

Как сообщает Государственное бюро расследований, об инциденте, который произошел в конце июня, на горячую линию сообщила сестра потерпевшего.

Установлено, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные нужды неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

Видео дня

Работники ГБР собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты. Как подтвердила экспертиза, солдат получил тяжелые телесные повреждения-у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу. Для безопасности, согласно закону "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве", его перевели в другое подразделение.

"Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения-содержание под стражей с возможностью внесения залога", - уточнили в ГБР.

Что предшествовало

Напомним, несколько месяцев назад сеть всколыхнуло видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника. Им оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

После огласки сам Витусевич на странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. А ГБР возбудило против него уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса).

17 марта суд назначил ему круглосуточный домашний арест. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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