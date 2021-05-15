Женщина говорит, что обжалует решение суда.

Суд во Львовской области оштрафовал директора лицея в Красноградском районе за травлю детей. Педагог неоднократно унижала школьников за их внешний вид.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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7 апреля ювенальные полицейские опросили детей (жертв буллинга и очевидцев), родителей учеников, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

По словам родителей пострадавших, женщина называла детей "скотом", "бомжами" и советовала ученикам обратиться в психиатрическую больницу. Из-за постоянного буллинга со стороны директора дети часто придумывали причины, чтобы не идти в школу.

В то же время по результатам служебного расследования признаков травли руководительницей заведения не нашли, констатировали только нарушение педагогической этики.

Суд постановил уплатить почти 1,5 тысячи гривень штрафа, но сама ответчица планирует решение обжаловать.

Что этому предшествовало

В феврале в Сосновке Львовской области директор лицея раскритиковала внешний вид старшеклассников. Женщина угрожала детям не пустить их на занятия в следующий раз.

"Почему в рабочих штанах? Ну разумеется, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Ну это вообще! Как можно ходить в спортивных штанах да еще с дыркой? Мне все равно что ты упал, дырка же есть. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Приведи себя в порядок, найди нормальные брюки, а не рабочие", - сказала она.

В апреле на руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) кодекса Украины Об административных правонарушениях.

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Автор: Яна Ставская