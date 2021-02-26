В комментариях некоторые украинцы отметили, что директор школы права и дети должны ходить на уроки в надлежащем внешнем виде.

В Сосновке Львовской области директор лицея раскритиковала внешний вид старшеклассников. Женщина угрожала детям не пустить их на занятия в следующий раз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Петр Дащук.

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"Прошу обратить ваше внимание, каково отношение директора школы Щербань Н. И к нашим детям !! Вот такое отношение к детям каждый день", - сообщил Петр.

На опубликованной записи можно услышать, как директор делает замечания школьникам. Также она возмутилась тем, что школьницы надевают платки, и заявила, что не будет пускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Ну это вообще! Как можно ходить в спортивных штанах, да еще с дыркой? Мне все равно, что ты упал, дыра же есть. Забирай вещи и уходи отсюда. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные штаны, а не рабочие", — сказала директор.

В комментариях некоторые украинцы отметили, что директор школы прав и дети должны ходить на уроки в надлежащем внешнем виде:

Во всем всегда виноваты администрация, учителя, но никак не ученики! Приходишь на урок, то некоторые ученики, такое ощущение, что пришли на дискотеку. В школу детям нужно ходить в школьной форме, опрятными и чистыми.

Не понимаю, что плохого в том, что директор хочет, чтобы дети ходили чистые и опрятные в школу? Родителям тоже не мешало бы обратить внимание на внешний вид их детей. Ничего нет плохого в том, чтобы дети ходили в форме.

В школе дети должны носить школьную форму, а не порванные брюки. Школа есть школа.

Лучше школьная форма, чем дети должны приходить в школу в чем-небудь. Приятно смотреть на фотографиях, что дети чисты и опрятны и имеют надлежащий вид. Школьная форма дисциплинирует детей и приучает их к определенному порядку.

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Автор: УНИАН