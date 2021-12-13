Подросток был на машине отчима, узнали журналисты.

Серьезное ДТП в Луцке за рулем иномарки совершил 16-летний местный житель Дмитрий Рудюк.

Подросток ехал на машине отчима, который на время аварии находился не в Украине, сообщил Telegram-канал "Новини Луцька та Волині. Конкурент".

"На момент ДТП на проспекте Соборности... за рулем автомобиля Renault Megane находился 16-летний лучанин Дмитрий Рудюк", – говорится в сообщении.

Читайте такжеДТП с пешеходами в Луцке: момент наезда на людей попал на видеоНапомним, 12 декабря около 14 часов на проспекте Соборности 16-летний водитель за рулем авто Renault Megane убегал от экипажа полиции, игнорируя требование об остановке.

Машина проехала на красный свет светофора и въехала в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Потом авто врезалось в дерево.

В результате аварии в Луцке пострадали шесть человек, в частности, 39-летняя местная жительница – она попала в реанимацию.

После ДТП в Луцке водитель иномарки и его двое пассажиров пытались убежать, но их задержали. Несовершеннолетнего водителя отправили в изолятор.

Правоохранители выяснили, что водитель машины и его пассажиры учатся на первом курсе Луцкого высшего профессионального училища, и их семьи не находятся на учете службы по делам детей.

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Автор: Екатерина Присяжнюк