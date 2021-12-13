За нарушение правил дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Полицейские в Луцке задержали несовершеннолетнего водителя, который совершил резонансную аварию на проспекте Соборности, въехав в пешеходов на "зебре".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

ДТП случилось 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности. 16-летний водитель Renault Megane убегал от экипажа патрульных, игнорируя требование об остановке. Машина промчалась на красный свет и въехала в людей, которые переходили дорогу.

После этого авто врезалось в дерево на перекрестке с улицей Черновола. Водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали.

Читайте такжеОт удара автомобиля епископу почти оторвало ногу: появились подробности смертельного ДТП в ЛуцкеВ результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы. После оказания медицинской помощи их не госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. 16-летний водитель помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

В полиции отмечают, что за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

16-летний задержанный и его пассажиры учатся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища. Семьи виновника и его несовершеннолетних пассажиров на учетах службы по делам детей не состоят.

Как сообщал УНИАН, в сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия в Луцке.

Позже в полиции сообщили, что в автомобиле, который сбил нескольких пешеходов в центре Луцка, находились трое подростков, побег от патрульных они снимали под музыку на видео и обнародовали в соцсетях.

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Автор: Марта Гичко