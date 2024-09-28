По словам Дмитрия Лубинца, полиция не реагировала на жалобы детей.

Во Львовской области воспитанницы учебно-реабилитационного центра дали показания о том, что директор заведения совершал над ними действия сексуального характера, публично унижал и угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня. Сейчас правоохранители уже открыли уголовное производство. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

"В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры - психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей", "СОС Детские Деревни" и Офис детей и молодежи "ДійМО"", - отметил он.

Лубинец уточнил, что речь идет о заведении, где находятся уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и дети с особыми образовательными потребностями.

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Также дети жаловались на фразы, которые звучали от работников и директора заведения, к примеру: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится".

"Что шокировало: последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", - добавил омбудсмен.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

По словам Лубинца, все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения, сейчас они находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОГА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик", - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

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