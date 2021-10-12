Дочь умершей не верит в самоубийство и считает, что ее мать убили "черные риэлторы".

В Херсоне пенсионерка продала свою квартиру по очень низкой цене, а спустя несколько дней ее нашли повешенной. Женщина не оставила предсмертной записки, никто так и не смог найти деньги, которые она якобы получила после сделки. Дочь пенсионерки нашла множество "зацепок", которые привели ее к мысли о том, что в деле замешаны "черные риэлторы".

Об этом сообщает "Первый региональный".

Об инциденте рассказала дочь умершей пенсионерки. По словам женщины, год назад ее 65-летняя мать внезапно подписала договор о продаже квартиры, хотя ранее она всегда говорила, что не хочет терять недвижимость. Оказалось, пенсионерка продала свое жилье очень дешево, ниже рыночной стоимости. А всего через несколько дней женщину нашли повешенной именно в той квартире, которую она якобы продала.

Однако дочь так и не нашла деньги за продажу квартиры и считает, что ее мать стала жертвой "черных риэлторов". К такому выводу она пришла из-за множества деталей. Так, пенсионерка была повешена на веревке со сложным узлом, о котором знают некоторые моряки, однако обычная женщина едва ли смогла бы сделать такой узел. Помимо этого, в договоре о продаже квартиры стоит не та подпись, которую обычно использовала пенсионерка.

Помимо этого, результаты экспертизы еще больше насторожили женщину. В описании умершей был указан не тот рост, не тот размах рук. Также эксперты почему-то указали, что у пенсионерки были органы, которые на самом деле ей удалили еще за много лет до трагедии.

Читайте такжеПод Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены и поплатилсяДочь умершей пенсионерки также утверждает, что в описании тела ее матери были указаны не те трупные пятна. Так, на шее пенсионерки можно было увидеть большое пятно, однако в заключении о нем ничего не сказано.

Между тем, злополучная квартира уже получила нового владельца. Кто-то купил недвижимость и уже начал там ремонт. Однако дочь не намеренна сдаваться - она регулярно ходит в полицию и не дает правоохранителям закрыть дело.

Ранее УНИАН уже сообщал, что возможный локдаун существенно удешевит аренду жилья, об удивительном прогнозе сообщил эксперт из Ассоциации специалистов по недвижимости. Также недавно стало известно, что Кропивницком вдове военного "вручили" аварийное жилье, в котором невозможно даже сделать ремонт.

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Автор: Полина Кузенко