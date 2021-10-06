Ремонт квартиры, ценой 13-15 тысяч долларов, обойдется в 10 тысяч долларов.

Власти Кропивницкого вручили жене погибшего военного не пригодный для проживания дом.

Об этом говорится в сюжете Суспильне.

Муж Татьяны Запорожченко служил с 2014 года пограничником в АТО. Получив на передовой серьезные травмы, военный вернулся домой и сделал несколько операций на позвоночнике.

В 2017-м мужчина погиб, спасая в водоеме девочку.

"Выбросил ее на матрас, а сам ушел под воду", – вспоминает женщина.

Сейчас она вместе с дочкой живет в чужой квартире, которую снимает с подругой. Почти половину суммы, которую получает в качестве социальной помощи, тратит на наем жилья.

В августе 2021 года Кропивницкий горсовет проинформировал женщину, что вручит семье новую квартиру. Этот "подарок" от чиновников Татьяна и показала журналистам.

"Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новую дверь, то эта конструкция рухнет", – жалуется вдова военного.

В то же время в мэрии утверждают, что другое жилье дать женщине пока не могут, а для выдачи власти Кропивницкого имеют в этом году только две квартиры.

"У нас есть общая очередь, где люди стоят с 80-го года. Есть первоочередная очередь, где люди стоят с 85-го года и жильем необеспечены. И есть внеочередная очередь. Всего в городе более 3100 человек стоят в очереди на жилье", – заявил начальник городского отдела учета жилья Валерий Пилькин, добавив, что по оценке горсовета такая квартира стоит полмиллиона гривень.

В свою очередь, риелтор Светлана Воскресенская в комментарии телеканалу отметила, что такое жилье стоит 13-15 тысяч долларов, а вложить в его ремонт надо минимум 10 тысяч долларов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова