"Коммерсанту" грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одесской Области задержали уроженца Молдовы, который торговал наркотиками и хотел распространить "рынок сбыта" среди украинских военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, 32-летний мужчина попал в поле зрения правоохранителей именно во время поиска клиентов среди военных.

"Дилер планировал расширить свой "бизнес", привлекая к нему лиц в военной форме. В ходе контроля за совершением преступления, правоохранители задержали злоумышленника сразу же после очередной попытки сбыта дозы марихуаны клиенту", - рассказали в пресс-службе.

Видео дня

По данным пограничников, у злоумышленника изъяли 400 г каннабиса и "заработанные" деньги. В его доме изъяли два устройства для употребления наркотиков, расфасованную "наркоту" и еще литр наркотической жидкости.

В пресс-службе уточнили, что "раскруткой" этого предприимчивого наркодилера занимались также специалисты СБУ, миграционной полиции и прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Украины, задержанный - гражданский, уроженец Республики Молдова, который оказался также гражданином Украины. В частности, он предложил пограничнику за 9 тыс. грн приобрести у него каннабис.

Задержали его 12 мая, после непосредственного сбывания военнослужащему каннабиса, которое происходило под контролем правоохранителей.

Сейчас дилеру сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему инкриминируют незаконного сбывания наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Уроженцу Молдовы грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Загадочная смерть военнослужащего в Одесской области - что известно

Как сообщал УНИАН, в Одессе в одном из отелей обнаружен труп военнослужащего.

В социальных сетях распространяется информация, что в гостиничном номере были найдены "сируречевину" и патроны, а самоубийство было совершено с помощью ремня, который был повешен на дверную ручку. Однако правоохранительные органы в настоящее время воздерживаются от комментариев по этим деталям.

Вас также могут заинтересовать новости: