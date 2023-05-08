Момент задержания попал на видео и разлетелся по соцсетям.

В Одессе бойцы Службы безопасности Украины жестко задержали двух чиновников мэрии.

Как подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, сегодня в центре города работали силовики, которые задержали двух человек. Источник не смог уточнить, за что именно "взяли" мужчин, но сказал, что задержание имело место в районе улицы Дворянской.

В то же время в местных Телеграм-каналах появилось сообщение о задержании и. о. директора коммунального предприятия "Одестранспарксервис" Евгения Тябуса и начальника службы эксплуатации и контроля этого же КП Вартана Гутникова. О причине случившегося пока неизвестно.

Видео дня

Момент задержания зафиксировали на видео очевидцы и обнародовали его в социальных сетях. На видео люди в камуфляже и масках проводят жесткое задержание, в частности с применением силы. За "кадром" слышен измененный голос автора видео, утверждающего, что задержанного бьют до крови. Слышны крики и прочее.

Другие задержания в Одессе

Недавно в Одессе арестовали начальника одного из отделов областного управления патрульной полиции, который требовал взятки за сопровождение крупногабаритных грузов.

Городского голову Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу во время заседания по делу завода "земляков", которое длится уже 5 лет. Позже более 13 млн грн залога за него внес один из депутатов Одесского городского совета.

Кроме того, в Одессе отстранили от обязанностей главы военкомата из-за возможного незаконного обогащения.

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