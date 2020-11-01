Полиция проводит осмотр места происшествия и опрашивает свидетелей.

Народный депутат Дмитрий Шенцев прокомментировал стрельбу в одном из ресторанов Харькова, в которой, по информации СМИ, погиб его охранник. Парламентарий заявил, что погибший никогда у него не работал.

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«Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка», - написал Шенцев в своем Facebook.

В полиции тем временем подтвердили факт происшествия. Погибшим оказался 37-летний харьковчанин. Полиция проводит осмотр места происшествия и опрашивает свидетелей.

Смертельная стрельба в Харькове

Ранее СМИ сообщили, что в одном из ресторанов Харькова в ночь на 1 ноября мужчина открыл огонь из пистолета. Гости заведения хотели его остановить и нанесли смертельные травмы.

Инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 05:49.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, который зарегистрирован на него и начал стрелять.

Утверждалось также, что погибший стрелок - Смирнов Руслан Вадимович. Он якобы был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева.

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Автор: Дмитрий Захаров