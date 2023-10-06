Активными участниками столкновений стали нардепы Алексей Гончаренко и Николай Тищенко.

Пятница, 6 октября, в Верховной Раде отличилась скандалом, схватками и порванными штанами. Нардепы оскорбляли друг друга во время публичных выступлений и снимали видео.

Активными участниками "баталий" стали нардепы Николай Тищенко и Алексей Гончаренко. Во время своего выступления Тищенко назвал Гончаренко "петухом из Одесской области" и напомнил ему о связи с "Партией регионов". Биографию нардепа Тищенко читал из Википедии. Его оппонент снимал выступление на видео рядом.

Тищенко требовал, чтобы Петр Порошенко "выбросил" Гончаренко из своей фракции и из украинского политикума в целом. Скандальное выступление прервал председатель ВР Руслан Стефанчук с требованием остановить беспорядок. Впрочем, Тищенко вскочил с места, подошел к трибуне и продолжил свою речь. Стефанчук повысил голос и призвал его сесть на свое место. Нардеп ушел под крики "Ганьба".

Впрочем, нардеп Гончаренко, закончив съемку возле Тищенко вступил в перепалку с несколькими другими нардепами. Началась потасовка.

Сам Гончаренко в своем Telegram-канале объяснил ситуацию. По его словам, перепалка произошла во время рассмотрения бюджета. Гончаренко предложил правки относительно возвращения 30-ки для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Впрочем, Рада и "слуги народа" якобы их отклонили.

"В Киеве войны нет. В Киеве - тепло и уютно. У Крадуцкого (вероятно, речь идет о нардепе Михаиле Радуцком - УНИАН) бизнес идет, у Тищенко - колл-центрики с наркоторговцами. Все живут себе, не болеют. На мой вопрос: А вы не оху*ли немножко? Там на фронте п*здец. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался простым: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе, Тищенко почему-то порвал мне штаны. Коль, зачем?", - написал Гончаренко.

Нардеп опубликовал фрагмент "баталий" с коллегами по Раде с момента, когда его начали толкать несколько депутатов.

"Такова жизнь. Я говорил, что будет бой. Они все очень расслаблены. Ничего, мы порядок наводить умеем", - добавил Гончаренко.

Впоследствии нардеп даже сделал отдельное видео, в котором еще раз рассказал об инциденте. Он иронично отмечает, что Тищенко порвал ему штаны "в области ж*пы" из-за его "борьбы за военных".

На еще одном фрагменте видео видно, как Тищенко схватил телефон, которым Гончаренко снимал весь этот инцидент.

Госбюджет-2023 и налоги

Кабинет министров предлагает забрать у местных бюджетов поступления в виде налога на доходы физических лиц, который собирается с заработных плат военных. По замыслу, средства пойдут на реализацию проекта "Армия дронов" и закупку, ремонт, производство военной техники и вооружения.

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