В комментарии СМИ представительница полиции Львовщины отметила, что ведется расследование.

В полиции подтвердили, что на скандального народного депутата Николая Тищенко совершили нападение в Львовской области.

Пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская в комментарии "Громадське" рассказала, что Тищенко подал заявление по факту нападения. Копы начали досудебное расследование по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Житель пгт Брюховичи, что под Львовом, рассказал изданию, что Тищенко ударили именно там. Туда депутат вчера, 28 октября, по требованию общественности прибыл "выяснять конфликтные земельные вопросы".

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Ряд изданий со ссылкой на полиции пишет, что неизвестный мужчина ударил Тищенко кулаком в участок шеи и угрожал физической расправой

Тем временем сам Тищенко молчит о нападении.

Нападение на Тищенко - что известно

Напомним, сегодня стало известно, что во Львовской области неизвестные совершили нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.

Об этом сообщил его коллега по Верховной Раде из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, Тищенко обратился в полицию с заявлением по факту нападения.

"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", - отметил депутат.

Перед этим, 6 октября. нардепы Гончаренко и Тищенко устроили разборки в Раде. Они оскорбляли друг друга во время публичных выступлений, снимали видео и рвали одежду.

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