Арахамия считает, что "Батькивщина" делает это, чтобы депутаты не успели проголосовать за восстановление обязательного декларирования имущества.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция "Батькивщина" блокирует сегодняшнее заседание Верховной Рады, вероятно, чтобы депутаты не успели проголосовать за восстановление обязательного электронного декларирования имущества должностными лицами.

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы, чтобы "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по восстановлению декларирования", - отметил он.

Арахамия подчеркнул, что депутаты проголосуют, несмотря на это сопротивление, и готовы это сделает, даже если нужно будет собраться на новое заседание в воскресенье.

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Обязательное декларирование имущества должностными лицами - что известно

Как сообщал УНИАН, парламент в начале полномасштабного вторжения России отменил обязательное декларирование имущества должностными лицами и позволил им предоставить данные состояния уже после отмены военного положения.

Однако, Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции все же подчеркнуло необходимость добровольного представления деклараций.

Сейчас парламент должен проголосовать за законопроект, который возобновит обязательное декларирование.

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