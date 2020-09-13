Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Во Львове подростки жестоко избили двух пожилых мужчин, один из которых умер.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

12 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания был еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

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Правоохранители установили личность погибшего, 70-летнего львовянина. Его товарища - также жителя Львова в возрасте 64 лет - медики госпитализировали. Сейчас он в коме. Также предварительно медики установили, что мужчины были жестоко избиты.

По информации полиции, в ходе проведенных мероприятий было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными, которые жестоко избили их.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковского района в возрасте 18 лет. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до десяти лет лишения свободы.

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Автор: Анна Бредихина