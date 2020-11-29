Вероятным нападавшим является однокурсник пострадавших украинцев.

В Польше задержали гражданина Украины, который подозревается в нападении на двух украинских студентов. Он самостоятельно сдался польским правоохранителям после объявления в розыск.

Об этом сообщает полиция Подкарпатского воеводства Польши.

Читайте такжеНа Львовщине из-за отключения электричества в реанимации умерли двое больных на ИВЛОтмечается, что 19-летнего Александра Сытника в пятницу объявили в розыск. Польские правоохранители подозревали, что именно он нападал на двух своих однокурсников.

Через день, в субботу, 28 ноября, он сам обратился в полицию в Жешуве.

в настоящее время польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, когда 27 ноября в одной из квартир многоэтажного дома в городе Жешуве ножом ранили двух украинских студентов.

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Автор: Алина Вишневская