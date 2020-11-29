В Польше задержали гражданина Украины, который подозревается в нападении на двух украинских студентов. Он самостоятельно сдался польским правоохранителям после объявления в розыск.
Об этом сообщает полиция Подкарпатского воеводства Польши.
Читайте такжеНа Львовщине из-за отключения электричества в реанимации умерли двое больных на ИВЛОтмечается, что 19-летнего Александра Сытника в пятницу объявили в розыск. Польские правоохранители подозревали, что именно он нападал на двух своих однокурсников.
Через день, в субботу, 28 ноября, он сам обратился в полицию в Жешуве.
в настоящее время польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, когда 27 ноября в одной из квартир многоэтажного дома в городе Жешуве ножом ранили двух украинских студентов.
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