Вероятно, что на следующей неделе обоим фигурантам этого дела будут избирать меры пресечения.

Второму подозреваемому в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Радио Свобода" вручено подозрение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Она рассказала, что второму нападавшему на журналистов (речь идет о директоре департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова – УНИАН) сегодня утром также было вручено подозрение по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной журналистской деятельности.

Пикалову вручили подозрение по месту его жительства.

Читайте такжеСМИ узнали, что в Херсоне среди бела дня произошла "кража века"Также Максимец рассказала, что оба фигуранта уже вызваны на допросы и на следующей неделе, вероятно, в суде будет рассматриваться ходатайство об избрании им меры пресечения.

Она не исключила, что после изучения следователями видеозаписей, предоставленных журналистами программы "Схемы", дело могут переквалифицировать.

Нападение на журналистов "Схем"

Как сообщал УНИАН, 4 октября во время интервью Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия по отношению к съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

7 октября Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Автор: Дмитрий Хилюк