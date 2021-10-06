Если же их не найдут на рабочем месте, то правоохранители вручат им подозрение другим способом, предусмотренным законодательством.

коло 50 журналистов пришли к офису "Укрэксимбанка" с требованием привлечь к ответственности председателя правления этого банка Евгения Мецгера и его подчиненных за препятствование журналистской деятельности и физическое насилие, примененное к журналистам "Радио Свобода".

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты считают, что Мецгера и его подчиненных необходимо привлечь к ответственности не только по ст. 171 УКУ; (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), но и по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), а также по ст. 146 и ст. 186 УКУ (незаконное лишение свободы и грабеж).

В офис банка пришли также полицейские и прокурор, которые намерены вручить подозрение двум фигурантам этого дела, фамилии которых до вручения подозрения пока не называют.

Как сообщила корреспонденту УНИАН на месте происшествия пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, на место пришли заместитель начальника отдела дознания Голосеевского управления полиции и прокурор Голосеевской окружной прокуратуры для осуществления процессуальных действий - вручения подозрения двум лицам по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УКУ.

Вместе с тем, она не исключила, что после проведения процессуальных действий с этими лицами, квалификация может быть изменена или дополнена. Если же их не найдут на рабочем месте, то правоохранители вручат им подозрение другим способом, предусмотренным законодательством.

Что известно о нападении

4 октября во время интервью Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же, их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия по отношению к съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

Автор: Дмитрий Хилюк