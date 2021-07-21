Мужчина неделю находился в больнице, а затем самовольно покинул медучреждение.

В Черниговской области от ботулизма умер 74-летний мужчина.

По сообщению Черниговского областного центра контроля и профилактики заболеваний, мужчина заболел после употребления кровяной колбасы домашнего приготовления, которая хранилась около двух месяцев в холодильнике.

"Пострадавший в состоянии средней тяжести обратился за медицинской помощью на следующий день после употребления продукта. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Однако через неделю больной самовольно покинул больницу. Четыре дня спустя мужчину госпитализировали уже в областную больницу, где он скончался", - говорится в сообщении центра.

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Автор: Ирина Синельник