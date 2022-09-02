У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

В Народичском спецлесхозе, что в Житомирской области, на мине подорвался автомобиль лесной охраны, вследствие чего один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Его доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее на Харьковщине на противотанковой мине подорвался комбайн, комбайнер госпитализирован. Также в результате взрыва комбайн и стерня загорелись.

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