В Житомирском районе подтверждено несколько взрывов.

В Житомирском районе в результате ракетного удара зафиксированы два взрыва.

Об этом в Telegram сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"На территории Житомирского района подтверждено два взрыва в результате ракетного удара", - отметил он.

По словам Бунечко, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты, в частности, в Житомирской области.

27 июля стало известно, что в Коростене Житомирской области был вражеский "прилет" - в городе прозвучали взрывы. Взрывы на Житомирщине прогремели во время воздушной тревоги.

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