В Житомирском районе в результате ракетного удара зафиксированы два взрыва.
Об этом в Telegram сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"На территории Житомирского района подтверждено два взрыва в результате ракетного удара", - отметил он.
По словам Бунечко, дополнительная информация будет предоставлена позже.
Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты, в частности, в Житомирской области.
27 июля стало известно, что в Коростене Житомирской области был вражеский "прилет" - в городе прозвучали взрывы. Взрывы на Житомирщине прогремели во время воздушной тревоги.